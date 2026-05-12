Cina, numero di infermieri cresciuto del 29% in 5 anni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha registrato un aumento del 29% degli infermieri iscritti all'albo tra il 2020 e il 2025, con un totale che alla fine dello scorso anno ha superato quota 6...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha registrato un aumento del 29% degli infermieri iscritti all'albo tra il 2020 e il 2025, con un totale che alla fine dello scorso anno ha superato quota 6,06 milioni, ha dichiarato ieri la Commissione nazionale per la Sanità (NHC).

Secondo i dati dell'NHC, il numero di infermieri iscritti all'albo ogni 1.000 abitanti è passato da 3,34 nel 2020 a 4,32 nel 2025, mentre oltre l'80% del personale infermieristico possiede un titolo di studio di livello pari o superiore a quello universitario.

Oltre il 90% degli infermieri impiegati nei settori a elevata domanda e carenza di personale - tra cui quelli legati alla riabilitazione, all'assistenza geriatrica, alla pediatria, alla terapia intensiva e alla cura delle malattie infettive - ha ricevuto una formazione specialistica, ha affermato la commissione.

Quasi 6.000 strutture sanitarie in tutto il Paese offrono oltre 60 tipi di servizi infermieristici domiciliari, suddivisi in sette categorie, tra cui l'assistenza materno-infantile, l'assistenza geriatrica, la gestione delle malattie croniche, l'orientamento alla riabilitazione e le cure palliative, ha aggiunto l'NHC.

Per il futuro, la commissione ha dichiarato che continuerà a rafforzare il personale infermieristico, migliorando le misure di incentivo e sostegno alla categoria, ampliando la copertura dei servizi di assistenza e favorendo l'accesso degli anziani alle cure.

Con il 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), la Cina mira ad accelerare il percorso verso la costruzione di una "Cina sana" entro il 2035. Il piano prevede la fornitura di servizi sanitari più equi e strutturati per la popolazione e il miglioramento della salute pubblica in generale.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-