Cina, Ne Zha 2 supera Titanic e diventa il quarto film al mondo per incassi
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il blockbuster d'animazione cinese "Ne Zha 2" ha superato "Titanic" diventando il quarto film con i maggiori incassi nella storia del box office mondiale. Lo hanno...
A cura di Redazione
09 aprile 2026 16:35
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il blockbuster d'animazione cinese "Ne Zha 2" ha superato "Titanic" diventando il quarto film con i maggiori incassi nella storia del box office mondiale. Lo hanno rivelato ieri i dati della piattaforma di biglietteria Maoyan.
Fino all'8 aprile, gli incassi globali del film al box office avevano raggiunto i 2,267 miliardi di dollari USA, superando così il film leggendario del 1997 di James Cameron.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-