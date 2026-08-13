Cina, migliora la qualità di aria e acqua nei primi sette mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La qualità dell'aria e dell'acqua in Cina ha continuato a migliorare nei primi sette mesi del 2026, mentre il Paese ha intensificato gli sforzi per contenere l'inqu...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La qualità dell'aria e dell'acqua in Cina ha continuato a migliorare nei primi sette mesi del 2026, mentre il Paese ha intensificato gli sforzi per contenere l'inquinamento atmosferico e proteggere le risorse idriche. Lo ha dichiarato oggi il ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente.

La concentrazione media di PM2,5, un indicatore chiave per misurare l'inquinamento atmosferico, è diminuita di 1,8 microgrammi per metro cubo nei primi sette mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un calo del 6,2%, ha dichiarato Huang Runqiu, ministro cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente, durante una conferenza stampa.

Nello stesso periodo, la percentuale di giorni con una buona qualità dell'aria è aumentata di 3,9 punti percentuali su base annua.

Il ministero ha inoltre reso noto che, durante questo periodo, l'86,5% delle sezioni e dei siti delle acque superficiali monitorati dal Paese è stato classificato nelle classi da I a III, a indicare una buona qualità, con un aumento di 2,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La Cina classifica la qualità delle acque superficiali in cinque categorie, con la Classe I che rappresenta la qualità migliore.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-