Quotidiano di Gela

Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico della Cina, ha aperto oggi la sessione a...

A cura di Redazione Redazione
04 marzo 2026 19:35
Cina, massimo organo consultivo politico apre sessione annuale -
Italia
Italpress
Condividi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC), il massimo organo consultivo politico della Cina, ha aperto oggi la sessione annuale a Pechino.

Il presidente cinese Xi Jinping, insieme ad altri leader, ha partecipato alla riunione di apertura della quarta sessione del 14esimo Comitato nazionale della CPPCC presso la Grande Sala del Popolo.

L'agenda della sessione è stata esaminata e approvata durante la riunione.

Wang Huning, presidente del Comitato nazionale della CPPCC, ha presentato un rapporto di lavoro a nome del Comitato permanente del Comitato nazionale della CPPCC.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela