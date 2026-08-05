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Cina, lanciati dal mare due satelliti iperspettrali nello Shandong

HAIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Smart Dragon-3, con a bordo i satelliti iperspettrali Oriental Smart Eye 01 e 02, è decollato oggi dal mare al largo della città di Haiyang, nella...

A cura di Redazione Redazione
05 agosto 2026 19:53
Cina, lanciati dal mare due satelliti iperspettrali nello Shandong -
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HAIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Smart Dragon-3, con a bordo i satelliti iperspettrali Oriental Smart Eye 01 e 02, è decollato oggi dal mare al largo della città di Haiyang, nella provincia orientale cinese dello Shandong. I satelliti sono entrati nelle orbite previste. La missione di lancio in mare aperto è stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan.

(ITALPRESS).

- Foto Xinhua -

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Fonte:

Verificato il: 05 agosto 2026

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