Cina, lanciati dal mare due satelliti iperspettrali nello Shandong
HAIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Smart Dragon-3, con a bordo i satelliti iperspettrali Oriental Smart Eye 01 e 02, è decollato oggi dal mare al largo della città di Haiyang, nella...
HAIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Un razzo vettore Smart Dragon-3, con a bordo i satelliti iperspettrali Oriental Smart Eye 01 e 02, è decollato oggi dal mare al largo della città di Haiyang, nella provincia orientale cinese dello Shandong. I satelliti sono entrati nelle orbite previste. La missione di lancio in mare aperto è stata condotta dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan.
(ITALPRESS).
- Foto Xinhua -
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Verificato il: 05 agosto 2026