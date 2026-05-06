Cina, la navetta di rifornimento Tianzhou-9 si sgancia dalla stazione spaziale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale cinese, si è sganciato dal complesso modulare della staz...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il veicolo per il trasporto merci Tianzhou-9, incaricato di trasportare rifornimenti alla stazione spaziale cinese, si è sganciato dal complesso modulare della stazione alle 16:34 (ora di Pechino) di oggi, ed è passato alla fase di volo indipendente. Lo ha reso noto la China Manned Space Agency (Cmsa).

Il veicolo rientrerà nell'atmosfera in modo controllato a tempo debito. Durante il processo, una piccola quantità di detriti sopravvissuti all'ablazione cadrà nelle acque sicure designate, ha precisato la Cmsa.

Il Tianzhou-9 è stato lanciato il 15 luglio 2025 dal Sito di lancio di veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia insulare meridionale di Hainan, e si è poi agganciato alla stazione spaziale orbitante Tiangong. Trasportava dei rifornimenti, tra cui materiali di consumo per la permanenza in orbita degli astronauti, propellente e apparecchiature per esperimenti applicativi.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-