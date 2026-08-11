Cina, la cultura tradizionale nei videogiochi all’expo sull’editoria digitale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La principale fiera cinese dedicata all'editoria digitale aprirà a fine agosto, presentando per la prima volta un'area espositiva incentrata sull'integrazione tra l...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La principale fiera cinese dedicata all'editoria digitale aprirà a fine agosto, presentando per la prima volta un'area espositiva incentrata sull'integrazione tra la cultura tradizionale cinese e i videogiochi online.

La 16esima edizione del Salone internazionale cinese dell'editoria digitale si terrà dal 27 al 29 agosto a Jinan, capoluogo della provincia dello Shandong, nella Cina orientale, secondo quanto riferito ieri dal comitato organizzatore dell'evento.

Negli ultimi anni, la popolarità di giochi sviluppati in Cina come "Black Myth: Wukong" ha dimostrato i progressi tecnologici compiuti dall'industria cinese dei videogiochi, dando al contempo nuova vita alla cultura tradizionale cinese attraverso una trasformazione creativa e uno sviluppo innovativo.

Nel 2025, il mercato videoludico interno cinese ha generato ricavi effettivi derivanti dalle vendite per oltre 350 miliardi di yuan (circa 52 miliardi di dollari USA), in aumento del 7,68% su base annua, mentre il numero degli utenti ha raggiunto quota 683 milioni, con un incremento dell'1,35% rispetto all'anno precedente.

Alla fiera sono attesi oltre 500 espositori, con delegazioni provenienti da 20 suddivisioni a livello provinciale della Cina e partecipanti dall'estero provenienti da oltre 30 Paesi e regioni, ha aggiunto il comitato organizzatore.

L'Accademia cinese per la stampa e l'editoria, che co-organizza l'evento, presenterà durante il salone i risultati intermedi ottenuti nella formulazione di standard di settore per le applicazioni dell'intelligenza artificiale.

La fiera comprenderà un forum principale, sei forum tematici e oltre 80 attività a margine, durante le quali i partecipanti discuteranno di editoria digitale, collaborazione uomo-macchina, sviluppo interdisciplinare e comunicazione accademica globale. Tenutosi per la prima volta nel 2005, il salone rappresenta una delle principali piattaforme volte a promuovere lo sviluppo dell'industria dell'editoria digitale.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-