Cina, indice dei prezzi alla produzione in aumento del 3,5% a luglio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) della Cina, che misura i costi dei beni all'uscita dalla fabbrica, è aumentato del 3,5% su base annua a luglio. Sono i dat...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - L'indice dei prezzi alla produzione (IPP) della Cina, che misura i costi dei beni all'uscita dalla fabbrica, è aumentato del 3,5% su base annua a luglio. Sono i dati emessi ieri dall'Ufficio nazionale di statistica della Cina (NBS).

Su base mensile, il mese scorso l'IPP è diminuito dello 0,7%, secondo i dati dell'NBS.

Analizzando le variazioni mensili, l'esperta statistica dell'NBS Dong Lijuan ha affermato che i fattori importati hanno pesato sui prezzi in alcuni settori, mentre fattori stagionali, tra cui alte temperature, forti piogge e tifoni, hanno rallentato l'attività edilizia e fatto scendere i prezzi in alcuni comparti. Allo stesso tempo, la trasformazione industriale e il miglioramento dei consumi hanno sostenuto la domanda e spinto al rialzo i prezzi in altri settori.

I dati diffusi oggi hanno inoltre mostrato che l'indice dei prezzi al consumo della Cina, un indicatore chiave dell'inflazione, è aumentato dello 0,5% su base annua a luglio.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-