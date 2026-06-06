Cina, il commercio di servizi cresce del 4,9% nei primi quattro mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il commercio cinese dei servizi è cresciuto del 4,9% su base annua nei primi quattro mesi del 2026, con le esportazioni di servizi di viaggio e ad alta intensità di...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il commercio cinese dei servizi è cresciuto del 4,9% su base annua nei primi quattro mesi del 2026, con le esportazioni di servizi di viaggio e ad alta intensità di conoscenza che hanno registrato una crescita particolarmente marcata, secondo i dati diffusi dal ministero del Commercio.

Da gennaio ad aprile di quest'anno, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di servizi ha raggiunto quasi 2.490 miliardi di yuan, circa 364,65 miliardi di dollari USA, secondo i dati.

Nel periodo, le esportazioni di servizi di viaggio sono cresciute al ritmo più rapido tra tutti i settori, aumentando del 30,4% fino a 147,15 miliardi di yuan.

Il commercio di servizi ad alta intensità di conoscenza è aumentato del 5,1% su base annua, raggiungendo i 1.100 miliardi di yuan nello stesso periodo, pari al 44,4% del commercio totale di servizi. In particolare, le esportazioni di servizi culturali e di intrattenimento e i corrispettivi per l'uso della proprietà intellettuale sono cresciuti rispettivamente del 39,5% e del 20,8%.

Le importazioni di servizi di trasporto sono ammontate a 316,45 miliardi di yuan nel periodo, in crescita del 24,9%, il tasso di crescita più elevato tra le prime cinque categorie di importazioni di servizi.

- Foto Xinhua -

(ITALPRESS).