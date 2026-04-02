Cina, i settori hi-tech in crescita nel primo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Gli ultimi dati fiscali indicano che l'economia cinese ha continuato a mantenersi stabile e che lo slancio all'innovazione si sta rafforzando, come conferma la soli...

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Gli ultimi dati fiscali indicano che l'economia cinese ha continuato a mantenersi stabile e che lo slancio all'innovazione si sta rafforzando, come conferma la solida crescita dei ricavi nei settori ad alta tecnologia nel primo trimestre del 2026.

I dati diffusi ieri dall'Amministrazione fiscale statale mostrano che, tra il primo gennaio e il 25 marzo, i ricavi delle vendite nei settori ad alta tecnologia sono cresciuti del 14,6% su base annua. La manifattura e i servizi high-tech hanno registrato ricavi in aumento rispettivamente del 12,7% e del 15,8%.

Sostenuti dalla domanda legata all'intelligenza artificiale e ai centri di calcolo, anche i ricavi delle vendite nella progettazione e nella produzione di circuiti integrati hanno registrato un consistente aumento, evidenziano i dati.

Nello stesso periodo, i ricavi delle vendite nel settore manifatturiero sono aumentati del 5,4%, mentre quelli della produzione di macchinari e attrezzature hanno registrato una crescita del 6,3%, secondo i dati.

I dati diffusi ieri mostrano inoltre un'accelerazione della transizione verde della Cina, con i ricavi delle vendite nel settore della tutela ecologica e ambientale in aumento del 9,6% su base annua. I ricavi delle vendite nella produzione di energia elettrica pulita hanno registrato una crescita sostenuta, arrivando a rappresentare il 36,3% dei ricavi complessivi della produzione di energia elettrica, con un aumento di 4,5 punti percentuali rispetto all'anno scorso, secondo i dati.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-