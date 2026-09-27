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Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni

CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Una coppia di panda giganti - Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi - è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sud...

A cura di Redazione Redazione
27 settembre 2026 17:30
Cina, due panda giganti partiti per lo zoo di Atlanta, ci resteranno 10 anni -
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CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Una coppia di panda giganti - Ping Ping e Fu Shuang i loro nomi - è partita la notte scorsa dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, a bordo di un volo charter diretto allo Zoo Atlanta, negli Stati Uniti. I due panda resteranno nello zoo per 10 anni.

Prima della partenza, la Base di ricerca di Chengdu per l'allevamento dei panda giganti ha organizzato una cerimonia di saluto per la coppia.

(ITALPRESS).

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Verificato il: 27 settembre 2026

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