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Cina, aumentano gli investimenti per la tutela delle risorse idriche

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha investito 515,1 miliardi di yuan (circa 75,82 miliardi di dollari) nella costruzione di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche nel pri...

A cura di Redazione Redazione
24 luglio 2026 23:53
Cina, aumentano gli investimenti per la tutela delle risorse idriche -
Italia
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha investito 515,1 miliardi di yuan (circa 75,82 miliardi di dollari) nella costruzione di infrastrutture per la conservazione delle risorse idriche nel primo semestre del 2026, secondo i dati diffusi oggi dal ministero delle Risorse Idriche.

Nel periodo gennaio-giugno sono stati avviati 25 nuovi grandi progetti a tale scopo, mentre la costruzione di infrastrutture idriche ha creato 1,344 milioni di posti di lavoro nel primo semestre, ha dichiarato il ministero durante una conferenza stampa.

(ITALPRESS).

-foto Xinhua-

Fact Check

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Fonte:

Verificato il: 24 luglio 2026

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