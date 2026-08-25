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Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - I legislatori cinesi oggi hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della Legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui v...

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2026 22:23
Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma -
Italia
Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - I legislatori cinesi oggi hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della Legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma.

La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli.

La proposta è stata presentata in prima lettura alla sessione in corso del Comitato permanente dell'Assemblea nazionale del popolo, il massimo organo legislativo del Paese, in programma da oggi fino a venerdì.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 25 agosto 2026

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