Cina, a luglio la quota mensile di vendite di veicoli a nuova energia oltre il 60%
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quot...
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Le vendite di veicoli a nuova energia (NEV) in Cina a luglio hanno rappresentato per la prima volta oltre il 60% delle vendite mensili di auto nuove, mentre la quota complessiva nei primi sette mesi ha superato il 50%. E' quanto mostrano i dati del settore diffusi oggi.
Nel solo mese di luglio, la produzione e le vendite di NEV hanno superato rispettivamente 1,57 milioni e 1,56 milioni di unità, con aumenti su base annua del 26,8% e del 23,7%, secondo i dati della China Association of Automobile Manufacturers.
- Foto Xinhua -
(ITALPRESS).
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Fonte:
- https://www.italpress.com/cina-a-luglio-la-quota-mensile-di-vendite-di-veicoli-a-nuova-energia-oltre-il-60/
Verificato il: 12 agosto 2026