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Cina, +930 mln di tonnellate scambiate sul mercato delle emissioni di carbonio

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il volume complessivo degli scambi sul mercato nazionale cinese dei diritti di emissione di carbonio ha superato i 930 milioni di tonnellate alla fine di luglio. Lo...

A cura di Redazione Redazione
13 agosto 2026 22:53
Cina, +930 mln di tonnellate scambiate sul mercato delle emissioni di carbonio -
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Italpress
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il volume complessivo degli scambi sul mercato nazionale cinese dei diritti di emissione di carbonio ha superato i 930 milioni di tonnellate alla fine di luglio. Lo ha dichiarato oggi Huang Runqiu, ministro dell'Ecologia e dell'Ambiente.

Il mercato ha aiutato le industrie a ridurre le emissioni di carbonio a costi inferiori e ha contribuito in modo significativo alla transizione verde e a basse emissioni di carbonio, ha dichiarato Huang durante una conferenza stampa.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-

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Verificato il: 13 agosto 2026

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