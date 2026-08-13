Cina, +930 mln di tonnellate scambiate sul mercato delle emissioni di carbonio
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il volume complessivo degli scambi sul mercato nazionale cinese dei diritti di emissione di carbonio ha superato i 930 milioni di tonnellate alla fine di luglio. Lo...
PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Il volume complessivo degli scambi sul mercato nazionale cinese dei diritti di emissione di carbonio ha superato i 930 milioni di tonnellate alla fine di luglio. Lo ha dichiarato oggi Huang Runqiu, ministro dell'Ecologia e dell'Ambiente.
Il mercato ha aiutato le industrie a ridurre le emissioni di carbonio a costi inferiori e ha contribuito in modo significativo alla transizione verde e a basse emissioni di carbonio, ha dichiarato Huang durante una conferenza stampa.
(ITALPRESS).
-Foto Xinhua-
Fact Check
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Fonte:
- https://www.italpress.com/cina-930-mln-di-tonnellate-scambiate-sul-mercato-delle-emissioni-di-carbonio/
Verificato il: 13 agosto 2026