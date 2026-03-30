Cimiteri, Cascio: "Di Benedetto trascura programmazione messa in campo, lavoro prosegue"

Per Cascio, si tratta di valutazioni, quelle di Di Benedetto, "fatte solo per mera opposizione"

Gela. Sui cimiteri e sulla programmazione per evitare emergenze loculi e sepolture, maggioranza e opposizione non sembrano trovarsi sulla stessa linea di azione. La scorsa settimana, l'assise civica ha approvato norme che aggiornano la disciplina in materia, frutto del lavoro condotto dalle commissioni affari generali e ambiente. Il consigliere comunale della Lega Antonella Di Benedetto ha riproposto le sue forti perplessità, anche in giornata, dopo quanto fatto durante i lavori consiliari. Per l'esponente leghista, non si tratta di norme risolutive. "Mi meravigliano le considerazioni del consigliere Di Benedetto - dice il presidente della commissione consiliare ambiente Floriana Cascio - anzitutto, terrei a precisare che nessuno, nemmeno il sindaco, ha mai parlato di norme storiche o di soluzioni definitive. Programmazione non pervenuta? Forse, il consigliere non è stata attenta durante i lavori d'aula, dato che proprio il sindaco ha parlato di settantasei nuovi loculi in consegna per Farello, altri cento sono in fase di lavori e se ne stanno progettando almeno settecento. Io stessa ho già riferito della necessità di pensare pure a un forno crematorio e l'amministrazione non esclude la strada del project financing per un ampliamento di Farello, tanto da aver dato l'assenso all'intervento del consigliere Gabriele Pellegrino, che lo ha indicato nel corso della riunione dell'assise civica". Per Cascio, si tratta di valutazioni, quelle di Di Benedetto, "fatte solo per mera opposizione". "Come commissioni - conclude Cascio - posso assicurare che lavoreremo su nuove modifiche al regolamento per cimiteri e confraternite e vogliamo apportare variazioni sostanziali a uno degli articoli del regolamento di polizia mortuaria. Sono tutte norme che vanno aggiornate e la nostra amministrazione vuole garantire il pieno diritto di tutti i cittadini a una degna sepoltura. Il consigliere Di Benedetto, in aula, si è astenuta mostrando una volontà che non va verso questo obiettivo. Non ci si può limitare solo alla critica, fine a se' stessa".