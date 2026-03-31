Ciclone Harry e frana Niscemi, emendamento del Governo al decreto sui ristori

Emendamento integrativo al decreto-legge a beneficio di quanti sono rimasti colpiti dalla frana di Niscemi e dal Ciclone Harry

ROMA (ITALPRESS) – Dopo i necessari approfondimenti tecnici, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e il Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, hanno definito e inviato per l’istruttoria governativa l’emendamento integrativo al decreto-legge a beneficio di quanti sono rimasti colpiti dalla frana di Niscemi e dal Ciclone Harry in Sicilia, Calabria e Sardegna.

“L’obiettivo dell’intervento – spiegano i due ministri – è assicurare rapidità ed efficacia nell’erogazione delle misure di sostegno economico, finanziate con risorse pubbliche, a favore delle persone colpite dagli eventi calamitosi. L’emendamento permette inoltre di evitare che su una materia di competenza statale si creino discipline regionali differenziate, garantendo così uniformità e parità di trattamento tra territori e cittadini coinvolti”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).