Ciclo rifiuti, più certezze su controllo analogo: "Trasparenza su incarichi e atti"

Dati economici e relativi controlli oggetto di richieste precise

Gela. I rapporti, soprattutto economici, tra Srr4 e la società in house Impianti Srr, che controllano il sistema territoriale dei rifiuti, è all'attenzione dei sindaci dell'assemblea. Nel corso della riunione tenutasi in settimana, durante la quale c'è stato il via libera all'inizio dell'iter per l'acquisizione dell'impianto di compostaggio, attualmente di proprietà Ato, soprattutto il sindaco di Gela Terenziano Di Stefano e quello di Mazzarino Domenico Faraci hanno insistito per avere dati e riscontri precisi sul controllo analogo, previsto nella normativa. "Abbiamo intenzione di chiedere una nuova assemblea proprio su questo tema - spiega Di Stefano - io lo considero importante. Ho chiesto di capire se il sistema del controllo analogo sia in atto e inoltre avere dati precisi su chi lo effettua". Lo scorso anno, Impianti Srr, controllata per intero da Srr4, ha depositato il bilancio 2024. I numeri riportati nella nota integrativa specificano che “si è registrata una significativa diminiuzione dell'utile netto che è sceso a 271.551,70 euro, confermando il trend decrescente dell'anno precedente”. Sui ricavi, è stato riferito che “sono leggermente diminuiti rispetto all'anno precedente. Infatti, i ricavi che si sono registrati per il 2024 sono di 29.659.045 euro, rispetto a quelli del 2023 pari a 32.628.777 euro”. L'utile conseguito è stato proposto per l'accantonamento al fondo di riserva straordinario, così come stabilito dall'assemblea ordinaria di Impianti Srr. Più in generale, il sindaco gelese, che da tempo ormai pone particolari criticità rispetto al rapporto di fiducia verso il management di Impianti Srr, a maggior ragione dopo la vicenda dell'ipoteca iscritta dalla società sul compostaggio di Brucazzi, ha messo in luce l'esigenza immediata di rafforzare la trasparenza societaria, partendo proprio dalla Srr. "Ho riferito della poca documentazione caricata sul sito istituzionale - precisa Di Stefano - il presidente Srr Bancheri mi ha assicurato che sono al lavoro consulenti esterni incaricati di provvedere. Mi auguro che nell'arco di una settimana possa esserci un aggiornamento completo e costante. Vanno resi noti tutti gli atti su incarichi affidati e i verbali delle attività svolte".