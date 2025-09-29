Chivu “Sommer giocherà, Slavia insidioso”, Dimarco “Mister ci dà tanto”

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo sempre fatto la prestazione. Questa squadra meritava già da prima quello che ha raccolto nelle ultime settimane". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di...

MILANO (ITALPRESS) - "Abbiamo sempre fatto la prestazione. Questa squadra meritava già da prima quello che ha raccolto nelle ultime settimane". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport, in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga, in programma domani a San Siro. "Dobbiamo ragionare partita per partita, questa competizione non è mai semplice. Ci sono tutte squadre forti, con qualità e voglia di fare risultati". Sugli avversari: "E' una squadra che porta molti giocatori avanti, è una formazione insidiosa. Noi dobbiamo fare la nostra partita ed essere dominanti". Infine, qualche indicazione di formazione: "E' un gruppo che mi mette in difficoltà con le scelte. Questo è il merito di questi ragazzi che si mettono a disposizione. Sommer? Giocherà", ha concluso Chivu.

"Stiamo bene, dobbiamo affrontarla come abbiamo fatto le ultime tre partite - ha aggiunto Federico Dimarco -. Dovremo cercare di fare del nostro meglio, siamo una squadra forte che ha meritato di andare avanti per due anni di fila. Dobbiamo lottare per arrivare più in fondo possibile". Il laterale mancino ha detto la sua anche su Chivu: "Ci sta dando tanto, mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che in questi mesi avevo un pò perso. Quest'anno si è ripartiti da zero, dobbiamo cercare di seguirlo nel migliore dei modi". Infine, Dimarco ha parlato del suo rapporto con Pio Esposito: "E' un ragazzo che lavora tanto e migliora ogni giorno. Sta facendo di tutto per diventare un attaccante europeo. Bisogna lasciarlo crescere senza pressioni. Io lo conosco da quando aveva 5 anni perchè i nostri fratelli giocavano insieme".

