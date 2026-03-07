Chivu “Sappiamo cosa rappresenta Milan-Inter, Allegri è un vincente”

MILANO (ITALPRESS) - "Sappiamo tutti quello che rappresenta questa partita. Due squadre forti con grandi ambizioni, della stessa città. Dobbiamo proseguire con quanto fatto finora. Dobbiamo cercare di...

MILANO (ITALPRESS) - "Sappiamo tutti quello che rappresenta questa partita. Due squadre forti con grandi ambizioni, della stessa città. Dobbiamo proseguire con quanto fatto finora. Dobbiamo cercare di essere competitivi, esprimendo al meglio la nostra crescita". Alla vigilia del derby, l'attenzione è al massimo. Inter e Milan, in programma domani sera alle 20.45 allo stadio San Siro, non è una gara come tutte le altre. Per questo in conferenza stampa il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha presentato la sfida sottolineando il valore della partita e il percorso di crescita, compiuto dalla sua squadra negli ultimi mesi. "Dobbiamo essere bravi a capire i momenti, senza perder quello che di buono abbiamo fatto".

L'allenatore nerazzurro ha poi fatto il punto sulla condizione della squadra. Il gruppo, nel complesso, sta bene, anche se non mancano alcune situazioni da monitorare nelle ore che precedono la partita: "Oggi abbiamo avuto qualche problema con Thuram, che ha la febbre. Speriamo di averlo al 100%, oggi non si è allenato. Calhanoglu dà segni di miglioramento, l'ora di Como gli è servita. Domani è a disposizione".

Tra i temi toccati anche quello legato a Pio Esposito, protagonista di una stagione importante e che quasi sicuramente avrà una chance nella partita di domani: "Sta facendo una stagione veramente impressionante per un giovane che giocava in Serie B. Fare l'attaccante dell'Inter comporta una pressione diversa, gestire le voci fuori come sta facendo gli fa onore. Sta facendo una stagione importante, i numeri sono dalla sua parte".

Il tecnico nerazzurro ha poi analizzato alcuni aspetti tattici della sfida contro il Milan guidato da Massimiliano Allegri, sottolineando come la gestione delle fasi della partita sarà determinante: "Quello che conta sono sempre i momenti, devi capire come gestirli. All'andata, a volte il Milan ci ha costretti a difendere basso. Bisogna vedere anche cosa fa l'avversario, contano i momenti della partita. Non dobbiamo permettere loro di sfruttare le loro caratteristiche". Parole di grande rispetto anche nei confronti dell'allenatore rossonero: "Abbiamo solo da imparare da lui, lo conosco anche come persona. Da un vincente come Allegri possiamo solo imparare. Quando vinci, vuol dire che hai tanto da trasmettere agli altri".

Infine, Chivu ha parlato di alcuni singoli, soffermandosi sul recupero di Lautaro Martinez ("Sta cercando di recuperare prima possibile, era a pranzo con noi anche oggi. Mi fa piacere, si vede la leadership di un capitano") e sul rientro graduale di Dumfries dopo un lungo stop ("deve ritrovare il ritmo partita. Sono contento di averlo a disposizione perchè uno come Denzel serve"). Mentre Bonny "sta bene".

Il tecnico ha poi difeso anche Alessandro Bastoni, bersaglio di fischi: "E' una persona matura e forte, sa quanto contano su di lui i compagni. Abbiamo bisogno di lui, gli dà forza il nostro rispetto e i nostri abbracci. Le sue prestazioni sono state ottime nonostante i fischi".

