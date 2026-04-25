Chivu “Mancano ancora punti per lo scudetto, non siamo primi per caso”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - Prosegue il countdown in chiave scudetto per l'Inter. I nerazzurri domani affronteranno il Torino con l'obiettivo di fare un ulteriore passo verso il tricolore. "Mancano...

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) - Prosegue il countdown in chiave scudetto per l'Inter. I nerazzurri domani affronteranno il Torino con l'obiettivo di fare un ulteriore passo verso il tricolore. "Mancano ancora partite e punti per avvicinarsi a quello che è stato il nostro sogno. Serve l'atteggiamento giusto per portare a casa la partita e cercare di essere dominanti e capire i momenti", ha dichiarato il tecnico nerazzurro Cristian Chivu durante la conferenza stampa della vigilia. "Questa squadra, negli ultimi anni, ha fatto vedere quanto può essere competitiva, per noi è sempre stato un obbligo esserlo. Tutti parlano di quello che è accaduto ultimamente ma le ultime quattro partite non sono tutto. E' una stagione intera da valutare, magari all'inizio si facevano bene i primi tempi e poi si calava nei secondi, ora la percezione è un'altra. Io parlerei di una squadra che ha fatto 78 gol, non della differenza reti. Abbiamo sempre cercato di fare la prestazione, ora si capiscono i nostri sogni e quindi abbiamo alzato le ambizioni".

Chivu ha poi parlato degli infortunati: "Bastoni? Vorrei fare una battuta, ma non la faccio (ride, ndr). Ha ancora fastidio, si è allenato, stringe i denti, ha cercato di fare le cure per essere più sciolto nel fare le cose. Oggi si è allenato con la squadra, vediamo domani. Lautaro? Sta migliorando, sta facendo riatletizzazione, la settimana prossima, se tutto va bene, dovrebbe rientrare col gruppo". L'ex difensore rumeno ha poi sottolineato del momento della squadra e del percorso fatto da inizio stagione: "Mi ha colpito l'unità della squadra. Quando hanno capito che si può essere competitivi e andare contro la narrazione che si faceva ad inizio stagione sono rinati e hanno trovato la motivazione giusta per essere quello che sono sempre stati. Non è un caso che siamo primi con un bel margine e con una finale di Coppa Italia conquistata. Potevamo fare meglio in Champions, ma lì mi prendo io la responsabilità. Sono orgoglioso di loro, li amo da morire e a volte mi viene in mente che mettere un giovane allenatore forse gli ha creato qualche disagio per certi aspetti. Io però - ha concluso Chivu - ho sempre detto loro tutto in faccia".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).