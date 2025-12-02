Quotidiano di Gela

Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno

Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di corruzione e peculato

A cura di Redazione Redazione
02 dicembre 2025 14:15
Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

PALERMO (ITALPRESS) – La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, esponente di Fdi, e per altre cinque persone.

Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di corruzione e peculato. L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 gennaio prossimo dal gup del tribunale del capoluogo siciliano, Giuseppa Zampino.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela