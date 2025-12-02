Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno
Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di corruzione e peculato
A cura di Redazione
02 dicembre 2025 14:15
PALERMO (ITALPRESS) – La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio per il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, esponente di Fdi, e per altre cinque persone.
Le ipotesi di reato contestate sono, a vario titolo, di corruzione e peculato. L’udienza preliminare è stata fissata per il 21 gennaio prossimo dal gup del tribunale del capoluogo siciliano, Giuseppa Zampino.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
