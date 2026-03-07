Chiara Mazzel argento, prima medaglia Italia alle Paralimpiadi invernali

CORTINA (ITALPRESS) - La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva dalla discesa femminile vision impaired: argento per Chiara Mazzel (in coppia con la guida Ni...

CORTINA (ITALPRESS) - La prima medaglia italiana alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 arriva dalla discesa femminile vision impaired: argento per Chiara Mazzel (in coppia con la guida Nicola Cotti Cottini), che ha chiuso a 0"48 dall'austriaca Veronika Aigner (1'22"55). Terza la slovacca Alexandra Rexova, quinta Martina Vozza, a 7"99. "E' veramente un grande sogno, sono felice di come è andata oggi, ho dato tutto, insieme a Nicola siamo andati davvero molto bene - esulta l'azzurra - Sapevo di essere competitiva: questa medaglia ha più significato rispetto alla Coppa del Mondo, c'era davvero tanto pubblico a seguirci". "Oggi è andata bene, Chiara ha un grande potenziale, poteva fare qualcosa in più, ma questa medaglia la aiuterà per il futuro. Deve avere fiducia nella guida", ha aggiunto Nicola Cotti Cottini.

