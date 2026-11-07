Informazione Cgil Caltanissetta, solidarietà a Ivana Baiunco: difendere la libertà di stampa

Il sindacato esprime solidarietà alla giornalista dopo le reazioni dell'Asp ai servizi sulle criticità dell'ospedale.

Caltanissetta - La Cgil di Caltanissetta esprime solidarietà a Ivana Baiunco, giornalista e anche collaboratrice di Tele Gela, dopo le recenti dichiarazioni e reazioni dell'Asp di Caltanissetta in seguito ai servizi giornalistici sulle criticità dell'ospedale. Il sindacato provinciale interviene con una presa di posizione che coinvolge anche altre vicende del territorio, denunciando quello che definisce un clima di scarsa trasparenza, compressione dei diritti democratici e precarizzazione del lavoro.

In un comunicato, la segretaria generale Rosanna Moncada sottolinea che la giornalista si è limitata a svolgere il proprio lavoro, informando i cittadini sulle condizioni della struttura sanitaria. Secondo la Cgil, la stampa libera rappresenta un presidio indispensabile di controllo sociale e le criticità sollevate devono essere affrontate nel merito, senza reazioni che rischiano di delegittimare chi fa informazione.

La nota sindacale richiama anche quanto accaduto al Cefpas, dove, secondo la Cgil, la direzione avrebbe imposto unilateralmente la composizione della parte sindacale, provocando l'abbandono del tavolo di confronto da parte delle rappresentanze dei lavoratori. Un altro fronte riguarda il comprensorio sud della provincia, dove il mancato rinnovo dei contratti di alcuni lavoratori precari impiegati nella raccolta dei rifiuti li ha lasciati senza prospettive occupazionali.

Per la Cgil si tratta di episodi riconducibili a un problema più ampio di rispetto della trasparenza, della rappresentanza sindacale e della dignità del lavoro. Il sindacato assicura che continuerà a difendere la libertà di stampa e i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, richiamando le istituzioni alle proprie responsabilità.