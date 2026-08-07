Cgil regionale a supporto della mobilitazione per la sanità: "Non deve essere corsa al selfie con l'assessore"

Giudice è stato piuttosto netto, anche verso una certa parte politica

Gela. La Cgil regionale a supporto del presidio allestito dall'amministrazione comunale davanti all'ospedale Vittorio Emanuele. Questa mattina, Ignazio Giudice, della segreteria siciliana del sindacato, ha portato il sostegno pieno dell'organizzazione sindacale, insieme al segretario della Fillea-Cgil Francesco Cosca. "Questa è una vertenza che il sindacato non può non sostenere - ha spiegato Giudice - siamo qui e ci saremo anche nei prossimi giorni per riaffermare il diritto della città e dei comuni limitrofi a una sanità da standard efficienti. Non possiamo fermarci e fa bene il sindaco Terenziano Di Stefano a insistere e a non arretrare". Giudice è stato piuttosto netto, anche verso una certa parte politica. "Ai cittadini che chiedono risposte e servizi sanitari che rispettino il diritto alla salute - ha aggiunto - non interessa la corsa al selfie con l'assessore regionale".