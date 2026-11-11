Sciopero generale Cgil Caltanissetta: giunta Schifani disastrosa

La segretaria provinciale Rosanna Moncada: “Manovra deludente per il Nisseno, aree interne dimenticate".

Caltanissetta - La finanziaria varata dalla giunta Schifani ignora i problemi della provincia di Caltanissetta e delle aree interne. Lo denuncia la Cgil Caltanissetta, che annuncia per il 20 novembre lo sciopero generale, con lavoratori, giovani e pensionati in piazza.

Per la segretaria generale provinciale Rosanna Moncada, la manovra non stanzia fondi per la medicina territoriale né per le liste d’attesa, mentre mancano medici e infermieri negli ospedali, dal Sant’Elia ai presidi di Gela e Mussomeli. Pesano anche strade e ferrovie inadeguate e l’assenza di risorse per borse di studio e politiche industriali, con i giovani costretti a lasciare il territorio. Per il sindacato è una finanziaria “d’annuncio” in vista delle elezioni: servono sanità pubblica, infrastrutture e lavoro dignitoso per l’entroterra.