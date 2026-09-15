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Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) - E' di 15 giorni la proroga dei controlli allefrontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattinadal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha datocomunicazione...

A cura di Redazione Redazione
15 settembre 2026 16:00
Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - E' di 15 giorni la proroga dei controlli alle

frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina

dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato

comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e

agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale,

secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le

verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza

delle frontiere, riunitosi in mattinata. "Permangono infatti

elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un

possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni

terroristiche".

(ITALPRESS).

- foto: Ipa Agency -

Fact Check

Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

Fonte:

Verificato il: 15 settembre 2026

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