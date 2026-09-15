Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) - E' di 15 giorni la proroga dei controlli allefrontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattinadal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha datocomunicazione...

A cura di Redazione 15 settembre 2026 16:00

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ROMA (ITALPRESS) - E' di 15 giorni la proroga dei controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell'Unione. Lo rende noto il Viminale, secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. "Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche". (ITALPRESS). - foto: Ipa Agency -