Cessione compostaggio, sopralluogo a Brucazzi: verso offerta per l'acquisto definitivo

Tutte le parti, comprese l'Ato, la Srr e la società Impianti Srr, hanno preso atto delle condizioni del sistema

Gela. Potrebbe essere la fase conclusiva, quella attuale, per pervenire alla cessione dell'impianto di compostaggio, ancora nella proprietà dell'Ato Cl2 in liquidazione. Questa mattina, è stato effettuato un sopralluogo tecnico nel sito di Brucazzi. Tutte le parti, comprese l'Ato, la Srr e la società Impianti Srr, hanno preso atto delle condizioni del sistema, che non è più in marcia, a regime, ormai da alcuni anni. Nel corso della verifica, il referente che si è occupato della valutazione di mercato ha espresso le proprie considerazioni. Al termine della due diligence, come abbiamo già riferito, il valore economico dell'impianto è stato stimato intorno a un milione e mezzo di euro. Sarà direttamente Impianti Srr a formulare l'offerta per l'acquisto, probabilmente proponendo di scorporare un ammontare corrispondente ai crediti vantati verso Ato e che hanno portato a iscrivere ipoteca sul sistema, generando una lunga sequela di polemiche. Al sopralluogo ha preso parte il sindaco Terenziano Di Stefano. Tutta la filiera dell'impiantistica del ciclo rifiuti ricade sul territorio gelese. Lo stesso Di Stefano ha spinto parecchio per superare la stasi e concludere la cessione del compostaggio, dato che Ato dovrà terminare la fase di liquidazione e allo stesso tempo necessita di somme dai propri asset, dopo aver ceduto definitivamente la gestione delle vasche sature di Timpazzo. I rapporti istituzionali tra Ato, Srr e la controllata Impianti Srr, non sono mai stati troppo volti alla concordia ma probabilmente pure sul compostaggio si potrà giungere a un'intesa. Bisognerà poi capire se l'impianto potrà essere riattivato ed efficientato. Già durante la fase di produzione, era ritenuto decisamente sottodimensionato rispetto alla portata di conferimenti dei comuni dell'ambito.