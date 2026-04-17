Cessione compostaggio, si riapre via pubblica ma prima transazione su credito Impianti

La cessione del sistema di compostaggio è una tappa determinante nel percorso di chiusura della liquidazione dell'Ato

Gela. Si riapre la via pubblica per la cessione dell'impianto di compostaggio di Brucazzi, attualmente di proprietà dell'Ato Cl2 in liquidazione ma destinato a passare di mano. L'assemblea dei sindaci, nuovamente convocata dal commissario Ato Giuseppe Lucisano, ha ribadito che la cessione va finalizzata in favore di Impianti Srr, l'in house della Srr4, al prezzo di perizia, poco più di un milione e mezzo di euro. L'offerta rimane più bassa rispetto a quella avanzata da un gruppo privato locale ma Ato sembra poter aprire se ci sarà la finalizzazione di una transazione proprio con Impianti, rispetto a un credito che la società guidata dall'ingegnere Giovanna Picone vanta per oltre 587 mila euro proprio nei riguardi dell'ambito. Nei prossimi giorni, dovrebbe tenersi un tavolo tecnico per definire i presupposti della transazione, così da assicurare ad Ato condizioni economiche migliorative che potrebbero garantire il via libera alla cessione finale dell'impianto di Brucazzi. L'assemblea dei sindaci ha così votato per un nuovo rinvio, in attesa di avere riscontri pratici dal tavolo tecnico e poi finalizzare la cessione del sistema di compostaggio, fermo da tempo, a Impianti. I sindaci sembrano piuttosto convinti dell'esigenza di mantenere il ciclo dell'impiantistica rifiuti sotto gestione esclusivamente pubblica, come sostenuto soprattutto dal primo cittadino di Gela Terenziano Di Stefano. Il Libero Consorzio di Caltanissetta, rappresentato dal consigliere delegato Filippo Balbo, aveva già riferito che la posizione dell'ente rimane quella di finalizzare la cessione alle condizioni migliori per l'Ato e per i creditori, indipendentemente dalla natura, pubblica o privata, dell'acquirente. La cessione del sistema di compostaggio è una tappa determinante nel percorso di chiusura della liquidazione dell'Ato.