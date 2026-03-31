Cessione compostaggio, offerta azienda privata più alta di quella di Impianti

Il sistema di compostaggio, a conclusione di un'attività tecnica di due diligence, è stato valutato su una soglia di circa un milione e mezzo di euro

Gela. Il futuro prossimo di uno degli asset del sistema rifiuti territoriale potrebbe passare dai privati. Per l'impianto di compostaggio di Brucazzi, attualmente nella proprietà dell'Ato Cl2 in liquidazione, c'è una proposta di acquisto, avanzata da una società privata che partecipò alla procedura indetta, attualmente più alta rispetto a quella inoltrata da Impianti Srr, la società in house della Srr4. Il commissario Ato Giuseppe Lucisano lo riferisce in una nota, trasmessa ai sindaci. A questo punto, la società in house, che ha avanzato un'offerta basata soprattutto sulla compensazione dei crediti che vanta verso Ato, dovrebbe eventualmente aumentare l'ammontare della propria proposta di acquisto. Il sistema di compostaggio, a conclusione di un'attività tecnica di due diligence, è stato valutato su una soglia di circa un milione e mezzo di euro. Sono somme che Ato deve comunque ottenere per chiudere la lunga fase di liquidazione, che va avanti da anni. I sindaci dell'ambito, con in testa quello gelese Terenziano Di Stefano, sostengono la soluzione di una cessione a Impianti, società pubblica che manterrebbe una gestione fuori dalla sfera privata. I vertici Ato, però, non possono prescindere dal valore effettivo delle offerte. È probabile che il tema verrà affrontato in assemblea Srr, prevista in settimana. L'impianto di compostaggio non è in attività da tempo e i Comuni dell'ambito conferiscono in altre piattaforme, fuori dal territorio, con l'inevitabile ricarico dei costi. Con l'acquisto da parte di Impianti Srr, l'intera filiera territoriale rimarrebbe sotto un'unica gestione pubblica, come già accade per il sito di Timpazzo e le vasche sature, appena affidate proprio a Impianti Srr, dopo la conclusione della gestione di Ato.