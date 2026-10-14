Cerimonie in pompa magna e annunci eclatanti ma la Sp8 è in emergenza continua: "La dignità è morta"

Lungo la Sp8, unica vera arteria di collegamento tra Butera e Gela, cambia ben poco

Gela. Cantieri a singhiozzo avviati dopo anni e cerimonie in pompa magna volute dal governo regionale e dai vertici del Libero Consorzio di Caltanissetta ma lungo la Sp8, unica vera arteria di collegamento tra Butera e Gela, cambia ben poco. Le condizioni attuali della strada sono quelle immortalate nella foto che pubblichiamo. Il sindacalista Cgil Nuccio Corallo, che per anni ha insistito sulla necessità di interventi strutturali, ha espresso forti critiche attraverso il proprio profilo social. "Il sindaco di Butera, gli assessori e i consiglieri comunali dovrebbero bloccare l'arteria, fare i blocchi e pretendere la normalità, con supporto dei cittadini, studenti, lavoratori pendolari. Invece nulla. Da lì passano lavoratori e lavoratrici, studenti, esseri umani. Lungo la Sp8 la dignità è morta senza testimoni ma con mille complici", ha scritto il sindacalista.