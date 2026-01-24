"Cercarono di speronare un'auto per una mancata precedenza", tre giovani a giudizio

Quei frangenti furono immortalati in un video. Tra gli imputati, anche il giovane che di recente è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco

Gela. Lo scorso anno, furono bloccati dagli agenti di polizia del commissariato, allertati da una coppia di giovani che intanto veniva inseguita da almeno due auto e da uno scooter. Sono tre gli imputati che a marzo dovranno rispondere alle contestazioni, davanti al giudice del tribunale. Per l'accusa, avrebbero cercato di speronare l'auto sulla quale viaggiava la coppia. Pare che l'inseguimento sia scaturito da una precedenza non concessa e da una sorta di vendetta che gli imputati avrebbero voluto mettere in atto. Cercarono ripetutamente, secondo gli inquirenti, di bloccare l'auto della coppia, colpendola mentre a loro volta erano impegnati nell'inseguimento. L'arrivo dei poliziotti li fece desistere. Quei frangenti furono immortalati in un video. Le accuse di violenza privata vengono mosse dalla procura ai giovani Michele Valenti, Gaetano Termini e Antonino Raniolo, che di recente è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco (con indagini in corso per risalire a chi abbia sparato). Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Salvo Macrì, Rosario Prudenti e Giuseppe Simonetti.