Centro storico, c'è chi ruba pure i peluche collocati per abbellire la zona

C'è chi con gesti decisamente puerili riesce sempre a lasciare il segno in negativo

Gela. Nonostante gli sforzi che i cittadini e l'amministrazione comunale fanno per abbellire alcune delle aree più frequentate, comprese quelle del centro storico, c'è chi con gesti decisamente puerili riesce sempre a lasciare il segno in negativo. Così, è accaduto che qualcuno, probabilmente di notte, ha deciso di portare via l'orsetto che era stato collocato in via Morello e che periodicamente veniva adattato a tema, con vestiti della tradizione e non solo. Chi vive nella zona si è accorto che il peluche, spesso usato per le foto con i più piccoli, non era più al suo posto.