Centro per anziani via Siragusa, affidamento provvisorio ad associazioni del quartiere

Le piogge dei mesi invernali avevano generato infiltrazioni e sono stati necessari interventi di ripristino. Il centro è l'unica opera realizzata nel programma "Agenda urbana"

Gela. Proseguono le attività dell'amministrazione comunale per la valorizzazione delle opere pubbliche destinate ai servizi sociali. Questa mattina il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore ai servizi sociali Valeria Caci hanno effettuato un sopralluogo nell'immobile di via Giulio Siragusa, destinato a diventare un nuovo centro per anziani al servizio della città e, in particolare, del quartiere Villaggio Aldisio-Giardinelli-Settefarine. L'intervento, finanziato con circa 860 mila euro nell'ambito del Po Fesr Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 9 "Inclusione Sociale", rientra nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile dell'Agenda Urbana Gela-Vittoria ed è stato realizzato per rifunzionalizzare l'immobile e trasformarlo in un moderno spazio dedicato alla socializzazione, all'inclusione e alle attività ricreative rivolte alla popolazione anziana. Durante il sopralluogo sono stati verificati lo stato della struttura e gli ultimi adempimenti necessari prima della sua apertura. L'amministrazione comunale procederà all'affidamento della gestione del centro attraverso un avviso pubblico, rivolto alle associazioni interessate. Nelle more dell'espletamento della procedura, la struttura sarà affidata in via transitoria alle associazioni che operano nel quartiere Villaggio Aldisio-Giardinelli-Settefarine, così da consentire un'immediata fruizione degli spazi da parte della comunità. "Questo centro - dicono il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Valeria Caci - rappresenta un investimento concreto nelle politiche sociali e nella qualità della vita dei nostri anziani. Restituiamo al quartiere una struttura moderna e funzionale che diventerà un punto di riferimento per attività ricreative, culturali e di aggregazione. Il nostro obiettivo è far vivere questo spazio fin da subito, coinvolgendo il tessuto associativo del territorio e garantendo successivamente una gestione trasparente attraverso un avviso pubblico". Il nuovo centro nasce con la finalità di promuovere l'invecchiamento attivo, contrastare l'isolamento sociale e offrire un luogo di incontro e partecipazione, rafforzando la rete dei servizi dedicati alla terza età e valorizzando il ruolo delle associazioni presenti sul territorio. Le piogge dei mesi invernali avevano generato infiltrazioni e sono stati necessari interventi di ripristino. Il centro è l'unica opera realizzata nel programma "Agenda urbana".