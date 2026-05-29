Centro diurno per anziani, Spi Cgil ha incontraro sindaco e presidente del consiglio comunale

La richiesta per un centro diurno per anziani

Gela. La delegazione sindacale Spi-Cgil, composta da Concetta Violini, Giuseppe Piva, Emanuele Ferrara ed Emanuele Scicolone della segreteria provinciale, ha illustrato in maniera approfondita le motivazioni a supporto della richiesta per l'attivazione di un centro diurno per anziani, evidenziando l’aumento del fabbisogno di servizi diurni per anziani autosufficienti e parzialmente non autosufficienti sul territorio gelese e la necessità di garantire spazi di socializzazione, assistenza e supporto alle famiglie. Il sindaco Terenziano Di Stefano e il presidente del consiglio Paola Giudice hanno condiviso le istanze presentate dallo Spi Cgil. Nel corso dell’incontro hanno informato la delegazione che è già presente un centro diurno per anziani in Via Giulio Siragusa, realizzato con il programma "Agenda urbana". È stato inoltre illustrato un progetto in itinere per una struttura alla quale potrebbe essere integrata la proposta dello Spi Cgil, prevedendo un ampliamento dedicato anche a un centro per persone con disturbo dello spettro autistico. Al termine dell’incontro si è deciso di aggiornarsi per le verifiche tecniche necessarie a portare avanti la richiesta del sindacato, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze crescenti che il territorio merita.