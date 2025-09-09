Centro comunale di raccolta, autorizzazioni a rilento: sindaco ha sollecitato lo sblocco dell'iter

Il tema del Ccr è stato valutato nel corso di un recente incontro che il sindaco Di Stefano ha avuto con il management di Impianti

Gela. Il progetto prevede di adibire a Centro comunale di raccolta l'ex autoparco, lungo un tratto della Gela-Vittoria. Già due anni fa, Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti, avviò l'iter della progettazione e delle necessarie autorizzazioni. Lo sblocco vero e proprio non c'è ancora stato. Il tema del Ccr è stato valutato nel corso di un recente incontro che il sindaco Di Stefano ha avuto con il management di Impianti. “Manca il rilascio della Valutazione di incidenza da parte degli uffici regionali – dice il primo cittadino – ho sollecitato la società a far sì che la procedura possa riprendere la propria marcia”. Un Ccr definitivo manca da anni e il progetto iniziale, finanziato con fondi regionali (circa un milione di euro), non ha avuto esito già durante la fase della precedente amministrazione comunale. Era previsto in un'area a Macchitella. Lo scorso anno, furono i dem, in consiglio comunale, a porre la questione dei ritardi nella procedura. Il Centro comunale di raccolta nell'ex autoparco darebbe un punto di riferimento importante nel ciclo locale dei rifiuti che, ancora oggi, alla voce Ccr presenta un vuoto.