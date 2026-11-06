Sindacale Cefpas, i sindacati lasciano il tavolo: contestata l’esclusione delle RSA

Cinque sigle sindacali abbandonano l'incontro con la direttrice Sabrina Cillia contestando l'esclusione delle Rsa.

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Gil Fps, Ugl Autonomie e Cobas Codir hanno abbandonato un incontro con la nuova direttrice generale del Cefpas, Sabrina Cillia, contestando la decisione di non ammettere al tavolo le Rappresentanze sindacali aziendali (Isa). La riunione, svoltasi nella giornata di ieri, avrebbe dovuto avviare una nuova fase di confronto tra la direzione dell'ente e le sigle sindacali, ma si è interrotta dopo il mancato accordo sulla composizione delle delegazioni.

Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali, la direttrice generale avrebbe preteso di stabilire chi potesse partecipare all'incontro, escludendo le Rsa. Una posizione contestata da Fp Cgil, Cisl Fp, Gil Fps, Ugl Autonomie e Cobas Codir, che hanno rivendicato il diritto di scegliere autonomamente i propri rappresentanti. Preso atto dell'indisponibilità della direzione a modificare la propria posizione, le sigle hanno deciso di lasciare la sede dell'ente. Unica eccezione, secondo il comunicato, la Fp Cgil per quanto riguarda la contestazione.

La vicenda riporta al centro le tensioni nelle relazioni sindacali del Cefpas, dove restano aperte diverse questioni relative al personale, tra cui la normalizzazione dei rapporti di lavoro e il completamento del percorso di regionalizzazione, alla luce della sentenza del 2024 che ha riconosciuto l'ente come strumentale alla Regione Siciliana. Le organizzazioni sindacali hanno annunciato che, d'ora in avanti, prenderanno parte esclusivamente a convocazioni ufficiali e attiveranno le iniziative formali necessarie per ottenere risposte sulle questioni ancora irrisolte, confermando comunque la disponibilità al confronto.