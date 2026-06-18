Cede un tratto di strada sul lungomare, area chiusa e interventi di ripristino a breve

La decisione è stata assunta in via precauzionale a seguito delle prime verifiche tecniche che hanno evidenziato una situazione di potenziale pericolo

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano informa la cittadinanza che, a seguito del riscontro di un importante cedimento del manto stradale nell’area limitrofa a via Vasile e all’ex Lido La Conchiglia, è stata disposta con effetto immediato la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto del Lungomare Federico II di Svevia compreso tra l’incrocio con Via Cristoforo Colombo, in corrispondenza della Capitaneria di Porto, e Via Amerigo Vespucci. Per ragioni di sicurezza e al fine di tutelare la pubblica incolumità, il provvedimento di interdizione interessa anche Via Vasile, Via Remo e Via Amerigo Vespucci nel tratto di collegamento con il lungomare. La decisione è stata assunta in via precauzionale a seguito delle prime verifiche tecniche che hanno evidenziato una situazione di potenziale pericolo, rendendo necessaria l’immediata chiusura dell’area interessata per consentire ulteriori accertamenti e i conseguenti interventi di messa in sicurezza. L’amministrazione comunale, attraverso gli uffici tecnici competenti, è già al lavoro per monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e per definire nel più breve tempo possibile gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza. Si invita la cittadinanza a rispettare rigorosamente la segnaletica predisposta e le indicazioni delle Forze dell’Ordine e del personale addetto, evitando di avvicinarsi alle aree interdette e utilizzando i percorsi alternativi. Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati alla cittadinanza non appena saranno disponibili nuovi elementi sulle verifiche in corso e sui tempi previsti per la riapertura delle aree interessate.