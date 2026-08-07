Cda Srr4, nuovo collegio sindacale subito chiamato a decidere su ingresso Di Stefano

Il cda, presieduto dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e attualmente composto dal primo cittadino di Riesi Salvatore Sardella, va completato

Gela. Sarà il primo vero atto tecnico con il quale si misureranno i nuovi componenti del collegio sindacale della Srr4, la società che sovraintende il ciclo territoriale dei rifiuti. I professionisti ieri scelti dall'assemblea dei sindaci dovranno valutare la richiesta di cooptazione nel consiglio d'amministrazione del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Lo stesso cda, presieduto dal sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e attualmente composto dal primo cittadino di Riesi Salvatore Sardella, va completato. Bancheri sta per formalizzare la convocazione del cda proprio per sottoporre al collegio sindacale la cooptazione del sindaco gelese, che dalla sua ha pure un parere favorevole dell'Anac, dopo che il suo ingresso era stato stoppato dagli ormai ex componenti degli organi di controllo. Adesso, toccherà al presidente del collegio sindacale Giovanni Tomasi e ai professionisti Elio Martorana e Salvatore Patermo, dare il via libera a un ingresso di Di Stefano nel cda che appare quasi scontato, alla luce della volontà del resto del consiglio e del contenuto del parere dell'anticorruzione. Con il primo cittadino gelese nel consiglio d'amministrazione, che però non potrà presiederlo, la città più grande di tutto l'ambito, che sul proprio territorio ospita l'intera filiera del ciclo rifiuti compresa quella impiantistica, avrà maggiore voce in capitolo in un contesto generale che rimane sempre molto delicato, quanto al settore rifiuti. L'obiettivo rimane un rinnovamento reso necessario anche dagli effetti dell'indagine sul presunto traffico illecito di rifiuti a Timpazzo.