Cda della Srr4 ha validato il Pef del servizio rifiuti, ora atti alla presidenza per la seduta d'urgenza

Gela. I prossimi, almeno fino al 30 giugno, saranno giorni dedicati alla corsa, inaspettata, per il Piano economico finanziario del servizio rifiuti e per le tariffe Tari. L'amministrazione comunale ha ribadito la linea e non ci saranno aumenti. Però, gli atti dovranno transitare dal consiglio comunale, a differenza di quanto previsto inizialmente. Tra giovedì e venerdì, potrebbe tenersi una seduta urgente dell'assise civica, proprio per la presa d'atto del Pef e delle tariffe Tari. Il presidente Paola Giudice attende di avere gli atti, per predisporre la relativa convocazione. Un primo passo, necessario, lo ha formalizzato il consiglio d'amministrazione della Srr4, che ha validato il Pef comunale. Il voto è arrivato nel pomeriggio. Il presidente Gianfilippo Bancheri e gli altri sindaci del cda hanno rilasciato il Piano economico finanziario, che a questo punto, nelle prossime ore, sarà all'attenzione della presidenza del consiglio, proprio per la convocazione. Il dibattito in aula, comunque, sembra già avere i presupposti di una maggiore vigoria politica, dato che dall'opposizione, probabilmente, faranno rilevare l'assenza del tempo necessario per l'approfondita disamina dei contenuti degli atti, come già accaduto in qualche precedente.