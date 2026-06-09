Cavallo: "Parcheggio scambiatore per muoversi con i mezzi pubblici"

L'obiettivo è rendere più facile la vita ai cittadini e migliorare l'accoglienza di chi visita Gela

Gela. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Sara Cavallo, ha presentato una mozione per l'istituzione di un parcheggio scambiatore nell'area della Chiesa della Madonna di Betlemme, collegato al Lungomare Federico II di Svevia, ai musei e al centro storico attraverso un servizio navetta dedicato. L'obiettivo è rendere più facile la vita ai cittadini e migliorare l'accoglienza di chi visita Gela. Ogni estate, così come durante eventi e manifestazioni, il traffico nelle zone del lungomare e del centro storico aumenta notevolmente. Trovare parcheggio diventa spesso complicato, con lunghe attese, congestione della viabilità e disagi sia per i residenti che per i visitatori. La proposta nasce proprio dall'esigenza di offrire una soluzione pratica ed efficace. L'ampia area di parcheggio della Madonna di Betlemme, per posizione e capienza, potrebbe diventare un punto strategico dove lasciare comodamente l'auto per poi raggiungere, in appena 5-10 minuti di navetta, il lungomare, il museo archeologico e il cuore del centro storico.Un sistema semplice, accessibile a tutti, che consentirebbe di vivere la città senza lo stress della ricerca di un posto auto, riducendo al tempo stesso il traffico e migliorando la qualità degli spazi pubblici."L'idea è quella di offrire ai cittadini e ai turisti un'alternativa comoda e moderna – dice Cavallo – chi arriva in città deve poter parcheggiare facilmente e raggiungere in pochi minuti le principali attrazioni della città. È una proposta che guarda alla mobilità sostenibile, ma soprattutto al benessere delle persone e alla valorizzazione del nostro territorio". La mozione prevede inoltre la realizzazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione di un servizio navetta, preferibilmente con mezzi elettrici o a basso impatto ambientale, da sperimentare durante la stagione estiva e nei periodi di maggiore afflusso. L'iniziativa punta a valorizzare il Lungomare Federico II di Svevia, il Museo Archeologico Regionale e il centro storico, favorendo una fruizione più agevole delle eccellenze cittadine e contribuendo a costruire un modello di mobilità più efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze della comunità.