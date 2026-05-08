Catturato a Londra il boss dello spaccio, gestiva l’impero della droga da Roma

ROMA (ITALPRESS) - La fuga di un latitante romano, ricercato da oltre un anno, è finita tra le strade del quartiere Battersea, a Londra. L'uomo, considerato il vertice di un'organizzazione criminale d...

ROMA (ITALPRESS) - La fuga di un latitante romano, ricercato da oltre un anno, è finita tra le strade del quartiere Battersea, a Londra. L'uomo, considerato il vertice di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga, è stato rintracciato dalla Polizia di Stato lo scorso 22 aprile mentre si nascondeva sotto falso nome.

L'indagine, coordinata dalla DDA di Roma e condotta dalla Squadra Mobile con il supporto della cooperazione internazionale, ha messo fine alla carriera criminale di un uomo già condannato in primo grado a 11 anni di carcere. Secondo gli investigatori, il latitante gestiva insieme al fratello un vero e proprio impero degli stupefacenti.

L'organizzazione non era solo una banda di spaccio, ma una struttura con un profilo quasi imprenditoriale. I due fratelli, paradossalmente, avrebbero avviato e gestito l'affare nel 2019 mentre si trovavano entrambi ai domiciliari. Da casa controllavano tutto: dall'acquisto di grossi carichi di hashish, marijuana e cocaina fino al confezionamento delle dosi.

La rete era capillare, con radici tra Roma e Tivoli. Il gruppo reclutava pusher e vedette, pagandoli in contanti o con droga gratis. I numeri dell'inchiesta descrivono un'attività frenetica: solo tra febbraio e marzo 2019 sono state documentate circa 2.000 vendite di cocaina.

Chi non pagava i debiti veniva affrontato con estrema violenza ed estorsioni.

Grazie alla localizzazione effettuata dagli investigatori romani, la polizia inglese (NCA) ha fatto scattare le manette nella capitale britannica. Nonostante l'identità fittizia, l'uomo è stato identificato e fermato in base agli accordi di cooperazione post-Brexit.

IL VIDEO

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- Foto: da Video Polizia di Stato -

(ITALPRESS).