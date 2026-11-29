Catania, nuova sparatoria in città: un 18enne ferito alla coscia

CATANIA (ITALPRESS) – A Catania un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla coscia. Il giovane si sarebbe presentato al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Si tratta di un

CATANIA (ITALPRESS) – A Catania un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco alla coscia. Il giovane si sarebbe presentato al pronto soccorso del Policlinico di Catania, dove è stato affidato alle cure dei sanitari.

Si tratta di un nuovo episodio a distanza di poche ore da un’altra sparatoria avvenuta nel capoluogo etneo, nel quartiere Ognina, dove un 17enne era stato raggiunto da un proiettile alla schiena.

Anche in quel caso il giovane era stato soccorso e trasportato in ospedale. Sui due episodi sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire le circostanze dei ferimenti.

Non è al momento possibile stabilire se i due episodi siano in qualche modo collegati.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).