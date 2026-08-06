Catania, la Polizia incontra i bambini della Comunità di Sant’Egidio

Presenti anche gli agenti della Polizia Scientifica che hanno immortalato con foto e video la speciale mattinata trascorsa insieme dai bambini e dai poliziotti.

CATANIA (ITALPRESS) – I poliziotti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza “Centrale” e “San Cristoforo”, insieme ai colleghi della Squadra Cinofili, del Reparto a Cavallo e delle “volanti del mare” della Questura di Catania, hanno incontrato presso la Colonia “Don Bosco”, sul litorale della Playa, i bambini che frequentano la Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa ha coinvolto circa 50 bambini, tra i 6 e i 12 anni, che, accompagnati dagli educatori e dai responsabili della Comunità, hanno trascorso una piacevole mattinata al mare insieme ai loro amici poliziotti, i quali hanno spiegato loro in cosa consiste l’attività che quotidianamente svolge la Polizia di Stato a tutela della collettività.

I più piccoli hanno avuto la possibilità di conoscere “Rex”, poliziotto “a quattro zampe” che ha mostrato tutte le sue abilità nella ricerca e nel rinvenimento della droga, nascosta prima addosso ad un animatore, che gentilmente si è prestato per inscenare il controllo, e dopo dentro un’autovettura. Successivamente i bambini sono ritornati in spiaggia per accogliere i poliziotti delle “volanti del mare”, esperti conduttori di acquascooter della Polizia di Stato, i quali, cavalcando le onde, si sono avvicinati alla riva, mostrando ai piccini le loro evoluzioni e la loro abilità, che in più di un’occasione è stata determinante per salvare vite e prestare soccorso in mare ai bagnanti in difficoltà.

Infine, i bambini hanno conosciuto ed accarezzato i cavalli della Polizia di Stato operanti sul territorio etneo per garantire il controllo delle spiagge, delle ville e dei parchi. I più coraggiosi hanno persino avuto la possibilità di salire in sella a “Zeno” e Dolomit”. Presenti anche gli agenti della Polizia Scientifica che hanno immortalato con foto e video la speciale mattinata trascorsa insieme dai bambini e dai poliziotti.

– Foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).