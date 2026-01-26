Caso Montante, prescrizione anche per gli imprenditori gelesi Amarù e Turco

E' stata dichiarata la prescrizione anche per gli imprenditori gelesi

Caltanissetta. La prescrizione del reato di associazione a delinquere è stata riconosciuta per tutti gli imputati nel processo “Montante bis”. Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato prescritta l’imputazione per l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta, per gli ex assessori regionali Mariagrazia Brandara e Mariella Lo Bello, e per gli imprenditori Giuseppe Catanzaro, Rosario Amarù e Carmelo Turco. Sono difesi dagli avvocati Vincenzo Lo Re, Giacomo Ventura, Roberto Mangano e Giuseppe Panepinto. La prescrizione due anni fa era intervenuta anche per il governatore Renato Schifani, per l’ex capo dei servizi segreti Arturo Esposito, per il capo reparto dell’Aisi Andrea Cavacece e per il tributarista Angelo Cuva. Restano a dibattimento per corruzione lo stesso Montante, Mariella Lo Bello, Mariagrazia Brandara, un altro ex assessore Linda Vancheri. Gli imprenditori gelesi Amarù e Turco hanno sempre escluso di aver favorito Crocetta, con fondi in nero.