Caso Conti, "non abbiamo ancora ricevuto il provvedimento": difesa, "sarà impugnato"

Gela. "Non abbiamo ricevuto ancora nessuna notifica ufficiale". Lo precisano i legali di difesa del giudice Lirio Conti, destinatario di una sanzione dal Csm, con il blocco dell'avanzamento di carriera e di stipendio a causa dei suoi rapporti, ritenuti "di favore", con gli imprenditori Luca. Il magistrato è attualmente in servizio presso il tribunale di Palermo. I fatti riguardano invece il periodo durante il quale svolgeva la propria attività nel presidio gelese. "In ogni caso, quando avremo il provvedimento - aggiungono i difensori - si procederà con il ricorso al tribunale amministrativo". Secondo il Csm, che non si è espresso all'unanimità sulla vicenda Conti, il giudice "non ha esitato a porre in essere plurime operazioni commerciali, peraltro di consistente valore, presso una concessionaria riferibile a due imprenditori comunque coinvolti in procedimenti penali da lui trattati, così ponendo in essere, senza imbarazzo alcuno, condotte decisamente inopportune". Lo stesso Consiglio superiore della magistratura non ha invece preso in esame, nonostante fosse stata avanzata, la proposta opposta, ovvero quella di un avanzamento per Conti, a seguito di quanto fatto nel suo ruolo di giudicante.

In foto il giudice Lirio Conti