Caso Cefpas, esposto di Di Pasquale: anche Pd locale alza l'attenzione su questione morale

I democratici non hanno mai messo in secondo piano questo punto neppure a Gela. Di forte attenzione su trasparenza e legalità, ha parlato l'attuale assessore del Pd, Peppe Di Cristina, passando in rassegna pure settori delicati, dalla sanitò ai rifiuti

Caltanissetta. "Ho presentato un esposto alla procura di Caltanissetta sulla vicenda Cefpas, che in appena dieci giorni ha conferito 75 incarichi co.co.co. Non aspetterò la risposta, se mai arriverà, all'interrogazione presentata al presidente della Regione, Renato Schifani, e all'assessore alla Salute, Marcello Caruso". Lo afferma il deputato del Pd all'Ars, Nello Dipasquale. "È necessario accertare - aggiunge l'esponente dem - se siano state rispettate le norme sulle pari opportunità e verificare eventuali interferenze politiche nella selezione del personale. Al di là della legittimità formale, su cui farà chiarezza la procura, quanto accaduto rappresenta un fatto gravissimo sotto il profilo etico: concentrare in pochi giorni un numero così elevato di incarichi è un'anomalia che solleva più di un dubbio sulla trasparenza dell'intera operazione". A Caltanissetta, ormai da mesi, la questione morale, che tocca soprattutto l'area del centrodestra, dopo casi come quello dell'ex parlamentare Ars Michele Mancuso, sta diventando oggetto di un'attenta disamina da parte del centrosinistra e i democratici non hanno mai messo in secondo piano questo punto neanche a Gela. Di una forte attenzione su trasparenza e legalità già in passato, tra gli altri, ha parlato l'attuale assessore del Pd, Peppe Di Cristina, passando in rassegna non solo il comparto strettamente politico ma pure settori delicati come sanità e rifiuti.