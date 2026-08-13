Cascino, "per avere medici nel nostro ospedale servono incentivi"

Il dibattito sul rafforzamento della sanità locale

Gela. Il segretario cittadino di "Gela nova", Vincenzo Cascino, torna sul tema della sanità. "Gela nova" condivide il principio che sulla salute non debbano esistere colori politici. "Ma agli appelli rivolti ai medici affinché scelgano Gela bisogna affiancare una vera strategia: perché un professionista dovrebbe scegliere il "Vittorio Emanuele"? Occorre valutare, insieme ad Asp e Regione, incentivi economici aggiuntivi per i medici che decidono di venire e rimanere a Gela, oltre a condizioni di lavoro e prospettive professionali capaci di rendere realmente attrattivo il nostro ospedale. Ben vengano tavoli e confronti istituzionali, purché non diventino l’ennesima occasione di discussione senza risultati. La salute è un diritto. In questa battaglia non devono esistere appartenenze o bandiere politiche, ma solamente Gela. Bisogna passare dalle dichiarazioni ai fatti. Non basta chiedere ai medici di venire a Gela: bisogna creare le condizioni perché scelgano Gela e decidano di restarci. Servono soluzioni concrete e non chiacchiere da tavola", così spiega Cascino.