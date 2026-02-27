Casa Grazia vola a Verona per Sol Expo 2026

In anteprima la DOP Monti Iblei e l’olio bio al Mandarino

Gela. Casa Grazia vola a Verona con il Consorzio Olio IGP Sicilia per la seconda edizione di Sol Expo, in programma dall’1 al 3 marzo, presentando in anteprima due nuove etichette che raccontano identità, territorio e innovazione: la DOP Monti Iblei e l’olio extravergine bio al Mandarino, ottenuto dalla frangitura contemporanea di olive e mandarini freschi coltivati in azienda.

La manifestazione, interamente dedicata alla filiera dell’olio extravergine di oliva made in Italy, riunisce oltre 200 aziende provenienti da Italia, Slovenia, Spagna e Ungheria, insieme alle principali associazioni di settore. Un palcoscenico internazionale scelto dalla famiglia Brunetti per ribadire il valore dell’origine certificata e dell’agricoltura biologica come asset strategici per il futuro dell’olio EVO siciliano.

«Abbiamo scelto di presentare i nuovi oli EVO di Casa Grazia proprio a questo importante appuntamento – afferma Emilio Brunetti, terza generazione alla guida dell’azienda – perché crediamo che l’origine certificata rappresenti il plusvalore di un impegno quotidiano, di una cura agronomica attenta e rispettosa. È il sigillo di un rapporto di fiducia costruito negli anni con consumatori sempre più consapevoli delle qualità benefiche dell’olio extravergine prodotto secondo disciplinare biologico. La DOP Monti Iblei, inoltre, è più di un ingrediente: è ambasciatrice di unicità, identità e territorialità dell’oro verde siciliano».

La Tonda Iblea DOP di Casa Grazia si distingue per l’equilibrio perfetto tra amaro e piccante, con un fruttato medio-intenso che esprime freschezza e complessità sensoriale. È il risultato di un terroir unico, dove clima e suolo dialogano con l’esperienza dell’uomo, restituendo un olio capace di raccontare la Sicilia più autentica.

Accanto a questa espressione territoriale debutta l’olio extravergine biologico al mandarino: un prodotto innovativo e naturale, ottenuto dalla spremitura simultanea di olive e mandarini freschi dell’azienda. Il risultato è un’integrazione armonica degli aromi, che preserva struttura e qualità della base olearia. Delicato e contemporaneo, aggiunge freschezza a insalate, pesce affumicato, carni bianche e piatti di mare, coniugando salute, gusto e creatività.

La linea bio “INVOLIO” – nomen omen, espressione del desiderio di restare e investire in Sicilia – nasce da una raccolta manuale delle olive, seguita da estrazione a ciclo continuo, filtrazione e conservazione in silos di acciaio inox in assenza di ossigeno, per preservarne integrità e proprietà organolettiche.

Le radici di Casa Grazia affondano nella Riserva Naturale del Lago Biviere, il più grande lago salato costiero della Sicilia, nel territorio di Gela. Qui, su circa 100 ettari di uliveto, Emilio Brunetti coltiva varietà e cloni che raccontano una storia millenaria, giunti nell’Isola già con le colonie greche del VI secolo a.C.

Gli oli della famiglia Brunetti sono così espressione di storia, famiglia e cultura mediterranea: un patrimonio identitario che, da Gela a Verona, continua a promuovere nel mondo l’eccellenza dell’olio extravergine siciliano.