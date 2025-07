Casa Famiglia Isabella : undici assistiti senz’acqua da venerdì

Caltaqua assicura approvvigionamento entro stanotte

Gela.Da venerdì scorso, undici persone assistite presso la Casa Famiglia Isabella vivono una situazione di forte disagio a causa dell’assenza di acqua corrente. Una condizione grave, che mette a rischio l’igiene, la salute e la dignità degli ospiti – molti dei quali anziani e con disabilità – e che ha generato crescente preoccupazione tra operatori, familiari e cittadini.

La struttura, punto di riferimento per molte famiglie gelesi, si è trovata improvvisamente senza fornitura idrica. Il personale ha dovuto fronteggiare l’emergenza ricorrendo a soluzioni di fortuna, come taniche e acqua in bottiglia, per garantire i servizi essenziali. “Siamo allo stremo – riferisce un’operatrice . È difficile assistere persone fragili senza poter garantire nemmeno l’acqua per lavarsi ”.

Dopo giorni di silenzio e incertezza, Caltaqua – Acque di Caltanissetta S.p.A., gestore del servizio idrico, ha comunicato che l’approvvigionamento verrà garantito entro la notte di oggi. Una risposta attesa con urgenza, ma che arriva solo dopo cinque giorni di difficoltà quotidiane.

L’azienda ha attribuito il disservizio a problemi tecnici sulla rete, che avrebbero interessato anche altre zone della città. Tuttavia, le famiglie degli ospiti della casa famiglia chiedono maggior attenzione e tempestività, soprattutto quando in gioco ci sono persone vulnerabili.

Resta alta l’attenzione sulla vicenda. La speranza è che l’impegno preso da Caltaqua si traduca in un ripristino effettivo entro le prossime ore e che episodi simili non si ripetano. Intanto, dalla Casa Famiglia Isabella si continua a lavorare, con professionalità e dedizione, per garantire ai propri ospiti la dignità che meritano.